С начала года в Поднебесной выпущены 937 млн смартфонов

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06.11.2017 06:00

Пекин, 6 ноября /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. в Китае выпущены 1,26 млрд мобильных телефонов, включая 937 млн смартфонов. Таковы данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

Мобильные телефоны китайского производства укрепляют свои позиции на мировой арене. Тем не менее, по по оценкам экспертов, китайским производителям еще есть над чем работать. Среди основных вызовов – средний уровень дизайна, а также отсутствие креативности, которую заменяют копирование и имитация образцов ведущих компаний мира.



Как сообщалось ранее, примерно 50% всех iPhone в мире выпускают фабрики Foxconn в городе Чжэнчжоу, на территории китайской провинции Хэнань. В этом городе компании Foxconn принадлежат три предприятия с 94 линиями производства, на которых работают 350 000 квалифицированных рабочих. Каждую минуту с конвейера Foxconn сходят 350 смартфонов, а в день выпускается 500 000 iPhone.



Начиная с октября 2010 г. из Чжэнчжоу на рынок поступили 450 млн смартфонов американской марки Apple 13 различных моделей. Они производятся в комплексной бондовой зоне "Синьчжэн".



Сейчас предприятия Foxconn начали выпуск iPhone 8 Плюс. К 14 сентября 2017 г. бондовая зона "Синьчжэн" поставила на рынок 1,18 млн указанных смартфонов, включая 902 400 штук, отправленных за рубеж.