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Увеличился объем торговли КНР со странами Шелкового Пути
Новости дня

Увеличился объем торговли КНР со странами Шелкового Пути

06.11.2017 08:00

Пекин, 6 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., торговый оборот между Китаем и странами экономического пояса Шелкового Пути достиг $785,9 млрд. Это на 15% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



За девять месяцев текущего года прямые инвестиции китайских предприятий в экономику стран Шелкового Пути составили $9,6 млрд. Кроме того, заключены новые договоры на выполнение подрядных работ общей стоимостью в $96,72 млрд.

Страны Шелкового Пути создали в Поднебесной 2893 новых предприятия, инвестировав в китайскую экономику $4,24 млрд.

К началу октября 2017 г. китайские предприятия построили в 24 странах Шелкового Пути 75 зарубежных зон торгово-экономического сотрудничества с привлечением 3412 предприятий. Эти компании уплатили налоги в объеме $2,21 млрд. Для населения тех стран, где начали работу новые предприятия, созданы 209 000 рабочих мест.

Напомним, что по итогам января-июня 2017 г., объем прямых китайских инвестиций за рубежом увеличился на $41,1 млрд по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. При этом темпы роста капиталовложений китайских компаний за границе снизились на 67%.

Наиболее перспективным и популярным направлением китайских инвестиций стали страны Шелкового Пути. Так, с 2013 г. по 2016 г. объем трансграничных расчетов между небанковскими учреждениями Китая и указанных стран приблизился к $4,8 трлн.

За восемь месяцев текущего года общий объем зарубежных инвестиций Китая достиг $68,72 млрд. Это на 41,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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