В 2016 г. музыкальная индустрия Китая выросла на 7,8%

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06.11.2017 10:00

Пекин, 6 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем валовой продукции музыкальной индустрии Китая составил 325 млрд юаней ($49 млрд). Это на 7,8% больше, чем в 2015 г. Такие данные содержатся в докладе о развитии музыкальной индустрии КНР, опубликованном Комитетом музыкальной индустрии при Китайской ассоциации издательств аудио- и видеопродукции и цифровых изданий.

В частности, стоимость бизнеса цифровой музыки, являющегося новым двигателем развития музыкальной индустрии, составила примерно 53 млрд юаней. Она выросла на 6,2% в годовом сопоставлении. Стоимость бизнеса цифровой музыки, доступной на персональных компьютерах и мобильных устройствах, увеличилась почти на 40% и составила 14,3 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что за 2012 г. в Китае были проданы музыкальные инструменты на 24,5 млрд юаней. В 2017 г. аналогичный показатель стремится к 40,6 млрд юаней. За пять лет общий прирост составит 66%. В стране 253 китайских предприятия, специализирующихся на производстве музыкальных инструментов, с годовым доходом от основной деятельности свыше 20 млн юаней получили за январь-июнь текущего года доход в размере 19,029 млрд юаней. Это на 5,99% больше, чем годом ранее.



В 2016 г. 55% продаж на китайском рынке музыкальных инструментов пришлось на иностранных поставщиков. Доля китайских инструментов достигла 12%. На электронные музыкальные инструменты пришлось 19%, а на другие инструменты и детали – 15%.