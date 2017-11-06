В 2016 г. Поднебесная экспортировала чай на $1,5 млрд

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06.11.2017 12:00

Пекин, 6 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., Китай экспортировал 320 000 т чая общей стоимостью $1,5 млрд. Оба показателя выросли по сравнению с уровнем 2015 г., сообщила Китайская чайная ассоциация.

В настоящее время посевные площади, занятые чаем в Китае, превысили 44 млн му (2,93 млн га).



Как сообщалось, в 2015 г. Китай вышел на первое место в мире по площади посадок и объемам производства фруктов и чая. Так, площадь посадок под фруктовые деревья в Поднебесной составила 192 млн му (12,8 млн га), а под плантации чая – более 41 млн му (2,7 млн га). По итогам 2015 г., объем производства фруктов в стране достиг 175 млн т, а чая – 2,25 млн т.



В 2015 г. Китай отправил на экспорт 325 000 т чая. Это на 7,8% больше, чем в 2014 г. В стоимостном отношении объем поставок достиг $1,38 млрд. Данный показатель вырос на 8,6% в годовом сопоставлении.



По итогам января-марта 2016 г., КНР отправила на мировой рынок 75 000 т чая общей стоимостью $320 млн. Оба показателя увеличились относительно уровня января-марта 2015 г. на 6,6% и 10,1% соответственно.