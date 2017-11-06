Chrysler отзывает из Китая 148 141 автомобилей

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06.11.2017 15:00

Пекин, 6 ноября /ChinaPRO.ru/ – Американская автомобильная компания Chrysler отзывает с рынка континентального Китая 148141 автомобилей. Эта мера вызвана неисправностью в системе подушек и ремней безопасности, сообщило Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

С 6 ноября 2017 г. отзыву подлежат импортные автомобили моделей Compass и Patriot, выпущенные за период с 17 августа 2009 г. по 20 августа 2014 г. Chrysler бесплатно заменит дефектные детали.



Напомним, что по итогам января-мая 2017 г., с китайского рынка были отозваны 4,49 млн машин с дефектами. За весь 2016 г. аналогичный показатель составил 11,34 млн автомобилей.



Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2017 г. в Китае выпущено более 20,34 млн автомобилей, а продано свыше 20,22 млн машин китайского производства. Выпуск увеличился на 4,77% по сравнению с уровнем января-сентября 2016 г., а продажи – на 4,46%.



Только за сентябрь текущего года в Поднебесной произведено 2,67 млн автомобилей. Данный показатель увеличился на 5,54% в годовом сопоставлении. За девятый месяц 2017 г. в стране было продано 2,7 млн машин с приростом на 5,66%.