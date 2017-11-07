Китайская девелоперская компания Vanke снизила продажи

07.11.2017 04:00
Пекин, 7 ноября /ChinaPRO.ru/ – За октябрь 2017 г. крупнейшая в Китае девелоперская компания Vanke снизила объем продаж до 36,8 млрд юаней ($5,57 млрд). Месяцем ранее аналогичный показатель составлял 49 млрд юаней, сообщила эта компания.
За январь-октябрь текущего года продажи Vanke достигли 432,9 млрд юаней. Это на 39% больше, чем за январь-октябрь 2016 г.
Примечательно, что по итогам девяти месяцев 2017 г., прибыль компании увеличилась на 34,2% в годовом сопоставлении.
Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., остатки кредитов в юанях, выданных для субъектов сферы недвижимости Китая, достигли 31,1 трлн юаней ($4,71 трлн). Это на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Темпы роста показателя текущего года держались на 1,4% ниже, чем тремя месяцами ранее.
Благодаря жесткому контролю властей в крупных городах Китая замедляется рост цен на жилье. В августе 2017 г. стоимость жилья в четырех китайских городах первой линии впервые с начала года упала на 0,3% относительно уровня июля. В городах второй линии замедлился рост цен как на новое, так и на вторичное жилье.
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.