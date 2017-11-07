Мобильные телефоны стали основой экспорта Шаньси

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07.11.2017 10:00

Пекин, 7 ноября /ChinaPRO.ru/ – Основной статьей экспорта крупнейшей угледобывающей китайской провинции Шаньси стали мобильные телефоны. По данным регионального Управления коммерции, в 2016 г. внешнеторговый оборот Шаньси составил 109,89 млрд юаней ($16,65 млрд). Это на 20,5% больше, чем в 2015 г.

На мобильные телефоны приходится 38 млрд юаней, или 58% от всего экспорта провинции.



По итогам января-сентября 2017 г., объем поставок на зарубежные рынки мобильных телефонов из Шаньси составил 16,01 млн штук, а в стоимостном выражении – 27,08 млрд юаней.



Примечательно, что в течение 2016-2017 гг. в Шаньси была размещена группа проектов, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом мобильных телефонов Apple, включая материнские платы. Основным экспортером мобильников в провинции выступает корпорация Foxconn. В 2015 г. данная корпорация поставила за рубеж 16,61 млн мобильных телефонов, а в 2016 г. – 21,29 млн гаджетов. Таким образом Foxconn экспортировала 80% всех выпущенных ею мобильных телефонов.



Ранее сообщалось, что за январь-август 2017 г. в Китае выпущены 1,26 млрд мобильных телефонов, включая 937 млн смартфонов. Таковы данные Министерства промышленности и информатизации КНР.