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Шесть районов Пекина переводят на газовое отопление
Новости дня

Шесть районов Пекина переводят на газовое отопление

07.11.2017 12:00

Пекин, 7 ноября /ChinaPRO.ru/ – Предстоящей зимой 2017-2018 гг. шесть центральных районов китайской столицы – Дунчэн, Сичэн, Чаоян, Хайдянь, Фэнтай и Шицзиншань – планируется перевести на газовое отопление. Как ожидается, это будет способствовать снижению загрязнения воздуха главного мегаполиса КНР.



Сейчас завершается пробный период работы третьей очереди Юго-Восточного термоэлектрического центра Пекина, расположенного в районе Чаоян. Эта газовая электростанция будет введена в эксплуатацию перед началом отопительного сезона.

Таким образом завершится проект строительства всех четырех крупных газовых термоэлектрических центров в китайской столице. Эти объекты позволят сократить ежегодное потребление угля в городе на 9,2 млн т.

Для борьбы со смогом пекинские власти закрыли четыре крупные угольные электростанции и заменили их четырьмя газовыми электростанциями, расположенными соответственно на юго-западе, северо-западе, юго-востоке и северо-востоке столицы. Общий объем инвестиция на эти цели составил 50 млрд юаней ($7,55 млрд).

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