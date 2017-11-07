В Тяньцзине закрыты 9080 экологически вредных предприятий

07.11.2017 15:00
Пекин, 7 ноября /ChinaPRO.ru/ – С начала 2017 г. в северо-китайском городе Тяньцзинь закрыты 9080 предприятий, загрязняющих окружающую среду. Об этом сообщило городское Управлении охраны окружающей среды.
Указанные предприятия входят в список 19 000 китайских компаний, наносящих экологический вред. Они были выявлены в ходе инспекционных проверок в течение 2017 г.
Закрытые компании не имели возможности исправить свою деятельность так, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. В то же время многие вредные производства планируется модернизировать, чтобы привести их деятельность в соответствие с экологическими стандартами.
Напомним, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной и угольной промышленности страны. В частности, в среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство планировало сократить выпуск металла на 45 млн т.
При этом за 2005-2015 гг. сталелитейные предприятия Китая на 70% снизили выбросы загрязняющих газов в атмосферу.
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