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В Тяньцзине закрыты 9080 экологически вредных предприятий
Новости дня

В Тяньцзине закрыты 9080 экологически вредных предприятий

07.11.2017 15:00

Пекин, 7 ноября /ChinaPRO.ru/ – С начала 2017 г. в северо-китайском городе Тяньцзинь закрыты 9080 предприятий, загрязняющих окружающую среду. Об этом сообщило городское Управлении охраны окружающей среды.



Указанные предприятия входят в список 19 000 китайских компаний, наносящих экологический вред. Они были выявлены в ходе инспекционных проверок в течение 2017 г.

Закрытые компании не имели возможности исправить свою деятельность так, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. В то же время многие вредные производства планируется модернизировать, чтобы привести их деятельность в соответствие с экологическими стандартами.

Напомним, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной и угольной промышленности страны. В частности, в среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство планировало сократить выпуск металла на 45 млн т.

При этом за 2005-2015 гг. сталелитейные предприятия Китая на 70% снизили выбросы загрязняющих газов в атмосферу.

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