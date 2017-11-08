Валютные резервы Китая увеличились на $700 млн

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08.11.2017 04:00

Пекин, 8 ноября /ChinaPRO.ru/ – В октябре 2017 г. валютные резервы Китая превысили $3,1 млрд. Это на $700 млн больше, чем в сентябре текущего года, сообщил Народный банк КНР.

В сентябре прирост составлял почти $17 млрд.



Валютные резервы Поднебесной являются крупнейшими в мире. Рекордного объема они достигали в июне 2014 г., составив $4 трлн. А в январе 2017 г. объем резервов страны опускался ниже $3 трлн впервые за шесть лет.



Стоимость золотого запаса КНР к концу октября текущего года снизилась до $75,238 млрд. Месяцем ранее аналогичный показатель составлял $76,005 млрд.



В общей сложности с начала 2017 г. валютные резервы Китая выросли на $98 млрд, или на 3,3%. По итогам января-сентября 2016 г., валютные резервы страны сократились на $164 млрд.



Примечательно, что в ноябре 2016 г. объем валютных резервов КНР составил $3,05 трлн, а в октябре прошлого года – $3,121 трлн. За ноябрь 2016 г. валютные резервы Поднебесной уменьшились на 2,3% и достигли минимального значения за период с 2011 г.



Золотые запасы страны в ноябре прошлого года сократились на 7,37% и составили в финансовом выражении $69,785 млрд.