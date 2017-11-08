Круизная индустрия Поднебесной продолжает расти

Новости дня

08.11.2017 06:00

Пекин, 8 ноября /ChinaPRO.ru/ – Круизная индустрия Китая продолжает активно развиваться, и этот тренд сохранится в ближайшее десятилетие. Такой прогноз был обнародован на 12-й Китайской конференции круизного судоходства, проходящей в городе Санья, в провинции Хайнань на юге КНР.

В частности, в экономически благополучных провинциях Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где доходы населения несколько выше, чем в других регионах, только 0,2% местных жителей отправляются в круизы. Для сравнения: в Европе аналогичный показатель составляет 3%. По мнению экспертов, это свидетельствует, что потенциал круизной индустрии в Поднебесной еще не использован.



Как ожидается, к 2026 г. граждане КНР будут ежегодно совершать 10 млн круизных поездок.



А пока Поднебесная является вторым по величине источником круизных пассажиров в мире. Ранее сообщалось, что в 2016 г. Китай вышел на восьмое место в мире по объему круизного рынка. В прошлом году на круизных лайнерах за рубеж отправились 2,12 млн китайских туристов. Это на 91% больше, чем годом ранее. Как ожидается, в 2017 г. данный показатель увеличится до 2,6 млн человек.



За 2016 г. крупнейшие портовые города КНР приняли 1040 круизных судов. В частности, международный порт приписки круизных лайнеров в городе Тяньцзинь, который стал крупнейшим в Азии, принял 138 рейсов. В 2017 г. этот порт обслужит 150 лайнеров.



По итогам прошлого года, крупные порты страны располагали 18 круизными судами, тогда как в 2006 г. аналогичный показатель составлял лишь одно судно.