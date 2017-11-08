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В КНР разработаны самоуправляемые электроавтобусы
Новости дня

В КНР разработаны самоуправляемые электроавтобусы

08.11.2017 08:00

Пекин, 8 ноября /ChinaPRO.ru/ – Для нужд городского общественного транспорта в КНР разработаны электрические самоуправляемые городские автобусы. Первые модели уже сошли с производственной линии и прошли первоначальные испытания на заводе в центрально-китайской провинции Хубэй.



Длина автобуса составляет 6,7 м, а вместимость – 25 пассажиров. Они способны развивать скорость 40 км/ч, а также имеют как ручное, так и автоматическое управление. Данный вид транспорта разработан автопроизводителем "Дунфэн Сянъян" совместно с Пекинским политехническим университетом.

Первые два автобуса сейчас проходят испытания в условиях реальной дороги на территории города Шэньчжэнь в южно-китайской провинции Гуандун. Указанные модели отличаются энергосберегающими характеристиками: одного заряда достаточно для преодоления 150 км. Двигатель и основные детали рассчитаны на пробег более 1,2 млн км.

Напомним, что в китайской столице к 2020 г. планируется вывести на маршруты общественного транспорта 10 000 электробусов. Это на 50% больше, чем сейчас. Таким образом через три года на долю электробусов в общественном транспорте китайской столицы будет приходится 60%. В настоящее время аналогичный показатель составляет 10%. Каждый электробус помогает ежегодно снижать выбросы углекислого газа в атмосферу на 45 т.

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