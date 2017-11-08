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"Тор: Рагнарек" вышел в лидеры китайского кинопроката
Новости дня

"Тор: Рагнарек" вышел в лидеры китайского кинопроката

08.11.2017 10:00

Пекин, 8 ноября /ChinaPRO.ru/ – Фильм американской компании Marvel "Тор: Рагнарек" (Thor: Ragnarok) собрал 337 млн юаней ($50,8 млн) за первую неделю – с 30 октября по 5 ноября 2017 г. – кинопроката в Китае. Таким образом он стал лидером по сборам в кинотеатрах КНР.



На втором месте находится фильм "Геошторм" (Geostorm) от компании Warner Bros.. Его кассовые сборы достигли 145 млн юаней.

На третьем месте – кинокартина китайского производства "Вечная волна" (Eternal Wave) со сборами в объеме 46,3 млн юаней. Четвертое место занял фильм "Kingsman: Золотое кольцо" (Kingsman: The Golden Circle) – 41 млн юаней. На пятой позиции – китайская комедия "Никогда не говори умри" (Never Say Die) с 39,7 млн юаней.

Напомним, что к 22 октября 2017 г., через неделю после премьеры, картина "Кингсман: Золотое кольцо" собрала в китайском кинопрокате $37,1 млн. В конце прошлого месяца она стала лидером проката в кинотеатрах КНР.

Второе место на тот же момент занимала китайская комедия "Никогда не говори умри" (Never Say Die) с 177 млн юаней. На третьем месте была тайская комедия "Плохой гений" (Bad Genius) с недельными сборами в объеме 96 млн юаней. Четвертым стал китайский фильм "Город рока" (City of Rock) со сборами 53 млн юаней за неделю. Пятерку лидеров замыкал сянганский боевик "В погоне за драконом" (Chasing The Dragon). Его недельные кассовые сборы составили к 22 октября текущего года 44 млн юаней.

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