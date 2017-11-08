Увеличились железнодорожные перевозки из Забайкальска в КНР

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08.11.2017 12:00

Пекин, 8 ноября /ChinaPRO.ru/ – В октябре 2017 г. через международный пункт пропуска Забайкальск железнодорожными составами были перевезены 1,5 млн т внешнеторговых грузов с увеличением на 17% относительно октября 2016 г. При этом внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге (ЗабЖД, филиал ОАО РЖД) за январь-октябрь текущего года составили 13,4 млн т. Это на 14% больше, чем за десять месяцев прошлого года.

По данным ЗабЖД, экспорт из РФ в КНР за десять месяцев текущего года составил более 12 млн т грузов. Он увеличился на 11,9% относительно аналогичного показателя прошлого года. Основными статьями экспорта стали лесные грузы, каменный уголь, руда, минеральные удобрения.



Из Поднебесной на российскую территорию поступили 1,4 млн т грузов с приростом на 36,6% в годовом сопоставлении. Основными стали черные металлы, стройматериалы, продовольствие, машины и оборудование.



Напомним, что по итогам января-сентября 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 20,29 трлн юаней ($3,08 трлн). Это на 16,6% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Так, за девять месяцев текущего года экспорт Поднебесной увеличился на 12,4% в годовом сопоставлении и достиг 11,16 трлн юаней, а импорт – на 22,3%, до 9,13 трлн юаней. Положительное сальдо внешней торговли страны составило 2,03 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем годом ранее.



В частности, китайский экспорт в страны Европейского Союза вырос на 16,4%, в США – на 18,7%, в Японию – на 14,9% относительно уровня за январь-сентябрь прошлого года.