Стремительно развивается сфера промышленных биотехнологий КНР

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08.11.2017 15:00

Пекин, 8 ноября /ChinaPRO.ru/ – С 2011 г. сфера промышленных биотехнологий в Китае растет в среднем на 15% в год. В 2016 г. объем этой отрасли китайской экономики достиг примерно 4 трлн юаней. Такие данные опубликованы в Белой книге, которую совместно подготовили специалисты Тяньцзиньского института промышленных биотехнологий, а также Центра литературы и информации города Чэнду в юго-западной китайской провинции Сычуань.

По объемам производимой ферментированной продукции Китай занимает первое место в мире, а по биоэнергетическим заменителям приближается к лидерам.



К 2022 г. общий объем продукции в сфере промышленных биотехнологий страны должен достичь 10 трлн юаней ($1,5 трлн).



Ранее сообщалось, что к 2020 г. доля биотехнологической промышленности во внутреннем валовой продукте (ВВП) Китая превысит 4%. С помощью биотехнологий китайские власти намерены продвигать развитие сфер здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, окружающей среды и т. п.



К 2020 г. в Поднебесной создадут от 10 до 20 специализированных парков биофармацевтики. Стоимость продукции каждого превысит 10 млрд юаней. Кроме того, планируется организовать 5-10 парков обрабатывающей промышленности на базе биотехнологий. Объем производства каждого тоже превысит 10 млрд юаней.