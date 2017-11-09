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Началось строительство метро от нового пекинского аэропорта
Новости дня

Началось строительство метро от нового пекинского аэропорта

09.11.2017 04:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – Началось строительство линии метро от нового пекинского аэропорта в центр китайской столицы. Это первая линия городского метрополитена, которая будет построена по принципу государственно-частного партнерства. Инвестиции в проект составят 29,2 млрд юаней ($4,42 млрд), из которых 14,9 млрд юаней поступят из частных источников.



Планируется, что ветка протяженностью 42 км будет введена в эксплуатацию одновременно с новым аэропортом, в 2019 г.

Строительство новой линии началось в районе Дасин, на юге Пекина. Ветка будет состоять из двух частей: надземной и подземной, включая 16 км по эстакадам. Этот отрезок подземной дороги будет самым быстрым из всех ныне действующих в китайских городах линий рельсового транспорта – скорость поездов составит 160 км/ч. Путь от южного участка третьего транспортного кольца Пекина до нового аэропорта займет всего 19 минут.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. в китайской столице планируется продолжить и начать строительство в общей сложности 20 линий и участков метрополитена. Общая протяженность новых подземных перегонов превысит 350 км. Сейчас в китайской столице действуют 19 линией рельсового транспорта общей протяженностью 574 км.

За последние пять лет инвестиции в строительство линий городского метрополитена в китайской столице составляли 30 млрд юаней ($4,34 млрд) в год. К 2020 г. общая протяженность действующих линий пекинского метро превысит 900 км.

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