Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Внешнеторговый оборот Китая вырос на 15,9%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Внешнеторговый оборот Китая вырос на 15,9%
Новости дня

Внешнеторговый оборот Китая вырос на 15,9%

09.11.2017 06:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 22,52 трлн юаней ($3,39 трлн). Это на 15,9% больше, чем за январь-октябрь 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.



За десять месяцев текущего года экспорт Поднебесной достиг 12,41 трлн юаней. Он вырос на 11,7% в годовом сопоставлении. В то же время импорт страны подскочил на 21,5% и составил 10,11 трлн юаней.

Напомним, что по итогам января-сентября 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 20,29 трлн юаней ($3,08 трлн). Это на 16,6% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Так, за девять месяцев текущего года экспорт Поднебесной увеличился на 12,4% в годовом сопоставлении и достиг 11,16 трлн юаней, а импорт – на 22,3%, до 9,13 трлн юаней. Положительное сальдо внешней торговли страны составило 2,03 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем годом ранее.

В частности, китайский экспорт в страны Европейского Союза вырос на 16,4%, в США – на 18,7%, в Японию – на 14,9% относительно уровня за январь-сентябрь прошлого года.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Растет импорт продуктов питания через КПП Хоргос


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.