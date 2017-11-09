Внешнеторговый оборот Китая вырос на 15,9%

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09.11.2017 06:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 22,52 трлн юаней ($3,39 трлн). Это на 15,9% больше, чем за январь-октябрь 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

За десять месяцев текущего года экспорт Поднебесной достиг 12,41 трлн юаней. Он вырос на 11,7% в годовом сопоставлении. В то же время импорт страны подскочил на 21,5% и составил 10,11 трлн юаней.



Напомним, что по итогам января-сентября 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 20,29 трлн юаней ($3,08 трлн). Это на 16,6% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Так, за девять месяцев текущего года экспорт Поднебесной увеличился на 12,4% в годовом сопоставлении и достиг 11,16 трлн юаней, а импорт – на 22,3%, до 9,13 трлн юаней. Положительное сальдо внешней торговли страны составило 2,03 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем годом ранее.



В частности, китайский экспорт в страны Европейского Союза вырос на 16,4%, в США – на 18,7%, в Японию – на 14,9% относительно уровня за январь-сентябрь прошлого года.