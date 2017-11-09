Налоговая реформа сократила издержки компаний КНР на $150,6 млрд

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09.11.2017 08:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – К концу сентября 2017 г. реформа по использованию налога на добавленную стоимость (НДС) сократила налоговое бремя предприятий Китая на 1,06 трлн юаней ($150,6 млрд). Реформа приобрела общенациональный характер с 1 мая 2016 г. Именно с этого момента начался подсчет сокращения издержек китайских компаний, сообщило Главное государственное налоговое управление КНР.

В рамках реформы налоги на бизнес компаний были заменены НДС для сокращения налогового бремени и улучшения деловой среды. Налоговые нововведения были запущены в пилотном режиме в Шанхае в 2012 г.



Напомним, что по данным на конец июня 2017 г., реформа налога на использование природных ресурсов сократила налоговое бремя китайских предприятий на 4,2 млрд юаней ($630 млн). Реформа привела к тому, что ресурсоемкие и загрязняющие среду производства платят более высокие налоги, а ресурсосберегающие и экологически дружественные предприятия пользуются налоговыми льготами.



В то же время Госсовет КНР решил принять ряд мер, направленных на поддержку малого бизнеса в стране. В частности, планируется введение налоговых льгот и целенаправленное сокращение нормы обязательных резервов. В частности, с 1 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. финансовые учреждения Китая будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с доходов от процентов по займам для малых предприятий и микропредприятий, а также находящегося в индивидуальной собственности бизнеса.