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Банк Китая открыл филиал в пакистанском Карачи
Новости дня

Банк Китая открыл филиал в пакистанском Карачи

09.11.2017 10:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – Банк Китая открыл новый филиал в столице Пакистана – городе Карачи. Это первое представительство Банка Китая в Южной Азии.



Пакистанские правительство и центробанк оказывают помощь и содействие деятельности Банка Китая в Пакистане.

Напомним, что китайские инвесторы планируют выделить $1,5 млрд на проект строительства электростанции в пакистанском Хубе. Консорциум китайских компаний возглавляет Государственный банк развития Китая.

В целом создание электростанции оценивается в $1,99 млрд. Ее общая установленная мощность составляет 1,32 млн кВт-ч. Ввод объекта в коммерческую эксплуатацию намечен на август 2019 г.

Это будет первый крупный объект угольной электроэнергетики, разработанный и построенный за рубежом с опорой на собственные силы компанией China Power International Holding Ltd. Кроме того, капиталовложения Китайской электроэнергетической инвестиционной корпорации (State Power Investment Corporation) стали первым шагом в продвижении за границу.

Электростанция в Хубе, который находится на расстоянии 55 км от крупнейшего пакистанского города Карачи, обеспечит энергией дома 4 млн пакистанских семей. Благодаря реализации проекта будет создано 10 000 новых рабочих мест.

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