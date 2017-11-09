Значительно выросли доходы Sina Weibo

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09.11.2017 12:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля-сентября 2017 г., крупнейшая китайская социальная сеть Sina Weibo получила доходы в объеме $320 млн. Это на 81% больше, чем за июль-сентябрь 2016 г., сообщила компания, которой принадлежит сеть.

По предварительным оценкам, таких результатов Sina Weibo достигла благодаря росту рекламы, грамотному маркетингу и увеличению количества пользователей. Так, реклама и маркетинг принесли компании $276,8 млн. Данный показатель увеличился на 77% в годовом сопоставлении.



За июль-сентябрь текущего года количество пользователей Sina Weibo увеличивалось на 79 млн человек в месяц. К концу сентября 2017 г. показатель достиг 376 млн человек, из которых 92% посещали Sina Weibo с мобильных устройств.



Ранее сообщалось, что объем китайского рынка интернет-услуг – таких как сетевые игры, продажа видео- и музыкального контента – за десять лет, с 2006 по 2016 гг., вырос с 16 млрд юаней до 500 млрд юаней ($76,5 млрд). В среднем данный показатель рос на 30% в год. Как ожидается, в дальнейшем рост данной отрасли китайской экономики будет увеличиваться.