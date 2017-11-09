Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Значительно выросли доходы Sina Weibo
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Значительно выросли доходы Sina Weibo
Новости дня

Значительно выросли доходы Sina Weibo

09.11.2017 12:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля-сентября 2017 г., крупнейшая китайская социальная сеть Sina Weibo получила доходы в объеме $320 млн. Это на 81% больше, чем за июль-сентябрь 2016 г., сообщила компания, которой принадлежит сеть.



По предварительным оценкам, таких результатов Sina Weibo достигла благодаря росту рекламы, грамотному маркетингу и увеличению количества пользователей. Так, реклама и маркетинг принесли компании $276,8 млн. Данный показатель увеличился на 77% в годовом сопоставлении.

За июль-сентябрь текущего года количество пользователей Sina Weibo увеличивалось на 79 млн человек в месяц. К концу сентября 2017 г. показатель достиг 376 млн человек, из которых 92% посещали Sina Weibo с мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что объем китайского рынка интернет-услуг – таких как сетевые игры, продажа видео- и музыкального контента – за десять лет, с 2006 по 2016 гг., вырос с 16 млрд юаней до 500 млрд юаней ($76,5 млрд). В среднем данный показатель рос на 30% в год. Как ожидается, в дальнейшем рост данной отрасли китайской экономики будет увеличиваться.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Растет импорт продуктов питания через КПП Хоргос


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.