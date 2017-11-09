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CNPC начала продажи электричества
Новости дня

CNPC начала продажи электричества

09.11.2017 15:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – При Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) официально образована электроэнергетическая компания. Таким образом CNPC занялась продажей электричества. Таковы официальные данные.



С 2016 г. CNPC начала готовиться к созданию компании по продаже электричества. Электроэнергетическая компания CNPC способна закупать и сбывать электроэнергию в системе своей же корпорации. При этом новая компания обладает самыми масштабными активами распределительной сети.

В настоящее время CNPC продолжает процесс трансформации. В корпорации идет реформирование и подготовка к выходу на биржевый рынок. CNPC намерена преобразоваться в государственное пилотное учреждение третьей группы со смешанной формой собственности.

CNPC является ведущим госпредприятием Китая, а также одним из главных производителей и поставщиков нефти и газа в стране. В ноябре 1999 г. в ходе реорганизации CNPC была создана китайская нефтегазовая компания PetroChina.

Напомним, что China National Petroleum Corp (CNPC) также является комплексной международной энергетической компанией, занимающей лидирующее положение в мире. CNPC в более 37 странах мира ведет нефтегазовые инвестиционные операции.

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