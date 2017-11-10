Китай расширит доступ к финансовому бизнесу для иностранцев

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10.11.2017 04:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти готовы расширить доступ к финансовому сектору экономики страны для иностранных компаний. Кроме того, в планах правительства КНР – снижение тарифов на импортные автомобили, смягчение ограничений в отношении иностранных производителей автомобилей на новых энергоносителях.

Власти Китая подразумевают, что иностранные резиденты будут допущены в банковскую сферу, торговлю ценными бумагами, фондовый бизнес и страхование.



Кроме того, к июню 2018 г. правительство Поднебесной намерено постепенно снизить тарифы на импортные автомобили и ослабить ограничения в отношении иностранных производителей автомобилей на новых энергоносителях в пилотных зонах свободой торговли.



Напомним, что частные инвестиции в экономику Китая за январь-сентябрь 2017 г. увеличились на 6% относительно уровня января-сентября 2016 г. При этом темпы роста держались на 3,5% выше, чем за девять месяцев прошлого года. Частное инвестирование в Поднебесной вышло из кризисного состояния.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., прямые китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили $78 млрд. Это на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. Капиталовложения были направлены преимущественно в сферу лизинговых и коммерческих услуг, обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, а также развитие информационных технологий.



За январь-сентябрь 2017 г. приток прямых иностранных капиталовложений в экономику Поднебесной увеличился на 1,6% в годовом сопоставлении. Примечательно, что за январь-август 2017 г. аналогичный показатель снизился на 0,2%.