Китайские и американские компании заключили соглашения на $250 млрд

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10.11.2017 06:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – В ходе визита в Китай президента США Дональда Трампа китайские и американские компании заключили соглашения на более чем $250 млрд. Об этом сообщили председатель КНР Си Цзиньпин.

Соглашения касаются таких сделок, как покупка самолетов компании Boeing, автомобилей Ford, американских соевых бобов и совместное производство сжиженного природного газа на Аляске.



Кроме того, речь идет о наращивании импорта энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции из США в Поднебесную, расширении сотрудничества двух стран в сфере торговли услугами.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., прямые китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили $78 млрд. Это на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. Капиталовложения были направлены преимущественно в сферу лизинговых и коммерческих услуг, обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, а также развитие информационных технологий.



За январь-сентябрь 2017 г. приток прямых иностранных капиталовложений в экономику Поднебесной увеличился на 1,6% в годовом сопоставлении. Примечательно, что за январь-август 2017 г. аналогичный показатель снизился на 0,2%.