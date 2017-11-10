КНР начала антидемпинговое расследование по импорту каучука

Новости дня

10.11.2017 08:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – Министерство коммерции КНР сообщило о начале антидемпингового расследования в отношении импортируемого из Республики Корея и Японии бутадиен-нитрильного каучука.

Расследование завершится 9 ноября 2018 г. Но есть вероятность его пролонгации до 9 мая 2019 г.



В мае 2017 г. сообщалось, что срок действия антидемпинговых пошлин на импорт хлоропренового каучука из Японии, США и стран Европейского Союза продлен еще на пять лет, начиная с 10 мая 2017 г.



Китайские власти ввели антидемпинговые пошлины на импортных хлоропреновый каучук в 2005 г. Эта продукция демпинговалась на китайском рынке. В 2011 г. было принято решение о продлении ограничений еще на пять лет.



Год назад китайское Минкоммерции начало исследование ситуации и пришло к выводу, что в случае отмены антидемпинговых пошлин производители КНР могут понести ущерб.



Сборы на хлоропреновый каучук японского производства будут колебаться в пределах от 10,2% до 43,%, из США – 151%, из ЕС – от 11% до 151%.



Хлоропреновый каучук, который еще называют неопрен, широко применяется в производстве электрических кабелей и водонепроницаемой продукции.