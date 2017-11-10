Китайско-российская торговля увеличилась на 21,3%

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10.11.2017 10:00

Пекин, 9 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., объем торговли между Китаем и Россией превысил $68,05 млрд. Это на 21,3% больше, чем за январь-октябрь 2016 г., сообщило Главное таможенное управление Китая.

Так, за десять месяцев текущего года экспорт китайских товаров в Россию достиг $34,89 млрд. Он вырос на 16,5% в годовом сопоставлении. В то же время импорт российских товаров в Китай составил $33,15 млрд с приростом на 26,8%.



Только за октябрь 2017 г. двусторонний товарооборот превысил $6,65 млрд. При этом на экспорт пришлось $3,52 млрд, а на импорт – $3,12 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 22,52 трлн юаней ($3,39 трлн). Это на 15,9% больше, чем за январь-октябрь 2016 г. За десять месяцев текущего года экспорт Поднебесной достиг 12,41 трлн юаней. Он вырос на 11,7% в годовом сопоставлении. В то же время импорт страны подскочил на 21,5% и составил 10,11 трлн юаней.



В частности, китайский экспорт в страны Европейского Союза вырос на 16,4%, в США – на 18,7%, в Японию – на 14,9% относительно уровня за январь-сентябрь прошлого года.