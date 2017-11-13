Lifan поделится автомобилями с москвичам

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13.11.2017 04:00

Пекин, 13 ноября /ChinaPRO.ru/ – Китайский автоконцерн Lifan планирует предоставить жителям Москвы тысячу кроссоверов для аренды. Согласно соглашению, заключенному между Lifan и российским каршеринговым оператором Lifcar, 200 автомобилей Lifan X50 с автоматическими коробками передач уже используются для аренды в Москве. Вскоре данный показатель в российской столице увеличится.

Сервис Lifcar доступен не только в Москве, но и в ее пригородах. Стоимость аренды автомобиля составляет от двух до шести рублей в минуту.



Автомобилестроительная компания Lifan основана в 1992 г. в городе Чунцин на юго-западе Китая. Она входит в список Топ-500 крупнейших предприятий Китая.



В настоящее время автомобили Lifan поступают на рынок 70 стран и регионов мира. Компания имеет свои автозаводы в России, Азербайджане, Иране, Ираке, Уругвае, Эфиопии и Мьянме.



Lifan начала осваивать российский рынок десять лет назад и стала лидером по объему продаж. В частности, по итогам января-августа 2016 г.,в РФ продано 10 400 машин Lifan. Доля китайской компании на российском рынке выросла с 0,3% в 2015 г. до 1,3% в 2016 г.



Среди других популярных китайских автомобильных брендов – Chery и Geely. С начала 2016 г. в России продано 1533 автомобилей Chery, а также 850 Geely.