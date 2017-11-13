В Китае объем рынка Интернета вещей достиг $140,9 млрд

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13.11.2017 06:00

Пекин, 13 ноября /ChinaPRO.ru/ – Объем рынка Интернета вещей в КНР в 2009 г. составлял 170 млрд юаней, а по итогам 2016 г. – 930 млрд юаней ($140,9 млрд). Таковы официальные данные. Среди самых актуальных направлений развития этой сферы китайской экономики – умное производство, смартжилье, сеть транспортных средств и портативные гаджеты.

Тем не менее, общий уровень применения этой технологии в Поднебесной сравнительно низок. Китайские власти намерены уделить особое внимание проектам данного сектора китайской экономики.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. объем китайского рынка Интернета вещей превысит 4 трлн юаней ($610 млрд). Такой прогноз дали специалисты Китайской академии информационных и коммуникационных технологий при Министерстве промышленности и информатизации КНР.



Через три года в мире будут насчитываться 24 млрд различных устройств для подключения к Интернету вещей. Вклад этой сети в глобальный экономический рост составит $11,1 трлн, или 11% мирового ВВП.



Напомним, что сейчас в Китае создана крупнейшая в мире интеллектуальная сеть автомобилей. По данным Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China, SGCC), зона покрытия сети охватывает 121 город в 16 провинциях страны.



Интернет автомобилей наряду с Интернетом вещей считается необходимым элементом для создания системы "умных городов". Используя облачные исчисления и технологии обработки больших данных, SGCC создала высокоэффективную и открытую единую интеллектуальную сетевую платформу, которая предоставляет услуги по зарядке электромобилей и платежам.