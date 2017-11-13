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Alibaba в День холостяка провела сделки на $25 млрд
Новости дня

Alibaba в День холостяка провела сделки на $25 млрд

13.11.2017 08:00

Пекин, 13 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 11 ноября 2017 г., когда на интернет-площадке Alibaba состоялась глобальная распродажа в честь Дня холостяка, объем сделок китайской корпорации электронной коммерции составил 168,26 млрд юаней ($25,38 млрд). Это стало новым мировым рекордом в сфере розничной торговли.



Так, на объем сделок, совершенных с помощью мобильных устройств, пришлось 90% от всех сделок компании. Количество платежей, выполненных с помощью системы Alipay, достигло 1,48 млрд раз. Это на 41% больше, чем аналогичный показатель 2016 г. В этом году в День холостяка на платформе Alibaba было оформлено 812 млн заказов на доставку товаров. Данный показатель вырос на 23% в годовом сопоставлении.

На глобальную распродажу были выставлены 15 млн наименований товаров от более 140 000 брендов из 206 стран. В 24-часовой онлайн-распродаже приняли участие шопоголики из 225 государств.

Ранее сообщалось, что для 80% китайских граждан мобильные платежи стали предпочтительным способом оплаты товаров и услуг. Таким образом безналичный расчет прочно вошел в жизнь жителей КНР, которые привыкли обходиться без бумажных и металлических денег.

Эти сведения получены в результате опроса 6596 пользователей, применяющих в быту подобные технологии. Респонденты выбирались на территории 324 городов Китая. В частности, выяснилось, что 40% китайцев, выходя из дома, берут с собой менее 100 юаней, а 84% – вообще обходятся без наличных.

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