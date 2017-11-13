Компания Mobike вышла на рынок Нидерландов

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13.11.2017 15:00

Пекин, 13 ноября /ChinaPRO.ru/ – В Нидерландах на местный рынок вышли велосипеды Mobike. Первые байки появились на улицах Роттердама. Таким образом, китайская компания Mobike официально заявила о своем присутствии на голландском рынке аренды велосипедов.

Ранее компания Mobike уже вышла на рынки Великобритании, Италии, Японии, Сингапура, Таиланда, Малайзии, США и других стран.



Как сообщалось, в Китае процветают два гиганта велошеринга – компания ofo и Mobike. Так, в августе 2017 г. на улицах Оксфорда (Великобритания) появились 100 фирменных желтых велосипедов ofo. Стоимость аренды составляет 50 пенсов за полчаса езды.



В апреле 2017 г. ofo завершила пробное предоставление услуг велошеринга в Кембридже. К концу текущего года компания планирует разместить 20 млн велосипедов на улицах 200 городов в 20 странах и регионах мира.



Китайская компания начала свою деятельность в 2014 г. В настоящее время она предоставляет в аренду 8 млн велосипедов по всему миру. Клиенты ofo совершили более 3 млрд поездок в 170 городах.



Главный конкурент ofo – Mobike, которая тоже представлена практически по всему миру.