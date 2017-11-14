Экономика Сянгана выросла на 3,6%

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14.11.2017 04:00

Пекин, 14 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля-сентября 2017 г. экономика специального административного района Сянган (Гонконг) выросла на 3,6% относительно уровня июля-сентября 2016 г. Как ожидается, к концу текущего года внутренний валовой продукт региона увеличится на 3,7% в годовом сопоставлении.

Это будет самый большой рост сянганской экономики начиная с 2011 г. Среднегодовой прирост экономики Гонконга за последние десять лет составлял 2,9%.



В частности, за июль-сентябрь 2017 г. экспорт товаров региона вырос на 5,5%, а объем розничной торговли – на 4,4%. В то же время уровень безработицы достиг 3,1%, а инфляция – 1,7%.



Ранее сообщалось, что специальный административный район Сянган (Гонконг) занял пятое место в мире по степени удобства ведения бизнеса. Рейтинг Doing Business-2018 опубликовал Всемирный банк. Эксперты, составлявшие рейтинг, отметили, что власти региона создают все условия для ведения бизнеса.



Последние десять лет Гонконг занимал лидирующие позиции в данном рейтинге. А в этом году регион ухудшил свои показатели на одну строчку. По предварительным оценкам, это связано со снижением баллов в области разрешения неплатежеспособности.