В октябре китайские банки выдали $100,48 млрд кредитов

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14.11.2017 06:00

Пекин, 14 ноября /ChinaPRO.ru/ – В октябре 2017 г. китайские банки выдали кредиты в национальной валюте в объеме 663,2 млрд юаней ($100,48 млрд). Это на 11,9 млрд юаней больше, чем в октябре 2016 г., сообщил Народный банк Китая.

В частности, 214,2 млрд юаней кредитов взяли нефинансовые предприятия КНР, а 371 млрд юаней – домохозяйства, причем основная часть суммы приходится на ипотеку. К концу октября текущего года остатки по кредитам в китайской валюте составили 118,42 трлн юаней. Это на 13% больше, чем в октябре прошлого года.



Напомним, что к концу апреля 2017 г. объем внутренних активов китайских банков составил 231,95 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в конце апреля 2016 г.



В конце апреля текущего года активы крупных коммерческих банков КНР составили 83,28 трлн юаней. Они выросли на 9,9% в годовом сопоставлении. Аналогичный показатель для акционерных коммерческих банков увеличился на 13,5% – до 43,36 трлн юаней, для городских коммерческих банков – на 21,3%, до 29,26 трлн юаней, а для сельских финансово-кредитных учреждений – на 13,7%, до 31,38 трлн юаней.



Суммарные пассивы китайских банков к концу апреля 2017 г. достигли 213,86 трлн юаней, увеличившись на 13,7% относительно уровня апреля прошлого года.