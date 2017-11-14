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FAW отзывает с китайского рынка 13 680 автомобилей
Новости дня

FAW отзывает с китайского рынка 13 680 автомобилей

14.11.2017 08:00

Пекин, 14 ноября /ChinaPRO.ru/ – Китайская автомобильная компания FAW ("Первый автозавод") с 13 ноября 2017 г. отзывает с китайского рынка 13680 автомобилей. Эта мера вызвана проблемой проводной системы приборной панели, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.



Отзыву подлежат автомобили модели Besturn X40 (MT), выпущенные с 26 сентября 2016 г. по 30 августа 2017 г.

Как сообщалось, за январь-май текущего года мировые и китайские автопроизводители отозвали с рынка Китая 4,49 млн автомобилей. В прошлом году аналогичный показатель достиг 11,34 млн машин. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, в 2016 г. 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).

За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.

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