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На востоке Поднебесной становится больше немецких компаний
Новости дня

На востоке Поднебесной становится больше немецких компаний

14.11.2017 10:00

Пекин, 14 ноября /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. в китайско-германской зоне сотрудничества, которая находится в городе Куньшань, на территории восточно-китайской провинции Цзянсу, разместится 100 немецких предприятий. Через три года в Куньшаньской зоне будет насчитываться 200 европейских и американских компаний, а их общий годовой объем производства составит 30 млрд юаней ($4,5 млрд).



Создание Китайско-германской (Куньшаньской) зоны сотрудничества малых и средних предприятий санкционировано Министерством промышленности и информатизации КНР в мае 2017 г.

Кроме того, растет количество немецких компаний и в городе Тайцан, в той же провинции. Эти фирмы специализируются в сфере выпуска высокотехнологичного оборудования, производства автозапчастей и сфере услуг. Всего в Тайцане действуют более 280 немецких компаний с годовым объемом производства более 40 млрд юаней. В среднем в город приходят до 20 новых немецких компаний ежегодно.

Как сообщалось, по итогам сентября 2017 г., объем прямых зарубежных инвестиций в Китай составил 70,63 млрд юаней ($10,7 млрд). Это на 17,3% больше, чем за сентябрь 2016 г. В августе текущего года прирост составлял 9,1%.

За январь-сентябрь 2017 г. приток прямых иностранных капиталовложений в экономику Поднебесной увеличился на 1,6% в годовом сопоставлении. Примечательно, что за январь-август 2017 г. аналогичный показатель снизился на 0,2%.

По итогам января-сентября 2017 г., прямые китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили $78 млрд. Это на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. Китайские инвесторы вложили средства в 5159 предприятий на территории 154 стран и регионов мира.

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