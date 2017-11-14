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В Синьцзяне с начала года закрыли 112 угольных шахт
Новости дня

В Синьцзяне с начала года закрыли 112 угольных шахт

14.11.2017 15:00

Пекин, 14 ноября /ChinaPRO.ru/ – К 31 октября 2017 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая закрыли 112 угольных шахт. Их общая производственная мощность достигает 11,45 млн т в год. Таким образом годовой план по сокращению избыточных производственных мощностей в регионе исполнен на 98%, сообщило Синьцзянское управление по делам энергетики.



По итогам текущего года , власти Синьцзяна планируют закрыть в общей сложности 113 угольных шахт общей производственной мощностью 11,6 млн т ежегодно.

В прошлом году в регионе была закрыта 21 угольная шахта. Это означает, что из эксплуатации выведены избыточные мощности объемом 2,74 млн т.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. Китай сократит производство сырой стали на 50 млн т, а производство угля – более чем на 150 млн т. В Поднебесной выводятся из эксплуатации избыточные мощности по производству угля, чтобы достичь баланса между валовым производством, ассортиментом и спросом на это топливо.

Примечательно, что по итогам января-июня 2017 г., общий объем потребления угля в КНР достиг 1,83 млрд т. Это на 1% больше, чем за январь-июнь 2016 г. За первую половину текущего года доля угля в объеме потребления энергоносителей в стране составила 59,8%. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля природного газа и неископаемых видов энергоносителей выросла до 20%, прибавив 0,3% в годовом сопоставлении.

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