Увеличились инвестиции в основные фонды Китая

15.11.2017 04:00
Пекин, 15 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., инвестиции в основные фонды Китая достигли 51,78 трлн юаней ($7,8 трлн). Это на 7,3% больше, чем за январь-октябрь 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Темпы роста замедлились на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем января-сентября текущего года.
За десять месяцев 2017 г. улучшилась структура инвестиций: в частности, капиталовложения в инфраструктуру выросли на 19,6%, а в высокотехнологичное производство – на 16,8%. В то же время в отраслях с высоким энергопотреблением инвестиции сократились на 2,2% в годовом сопоставлении.
Ранее сообщалось, что за январь-август 2017 г. инвестиции в основные фонды Китая увеличились на 7,8%. За январь-июль текущего года рост составлял 8,3%. По итогам семи месяцев текущего года, инвестиции в основные фонды Поднебесной, за исключением крестьянских хозяйств, превысили 33,74 трлн юаней ($5,03 трлн).
При этом за семь месяцев текущего года капиталовложения частного сектора в основные фонды Поднебесной увеличились на 6,9% в годовом сопоставлении. А за январь-август 2017 г. объем частных инвестиций в основные фонды Китая вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Рост инвестиций в основные фонды в стране замедлился, но незначительно.
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