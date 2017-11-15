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Замедлился рост инвестиций в недвижимость Поднебесной
Новости дня

Замедлился рост инвестиций в недвижимость Поднебесной

15.11.2017 08:00

Пекин, 15 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., инвестиции в сферу недвижимости Китая превысили 9,05 трлн юаней ($1,42 трлн). Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, показатель вырос на 7,8% в годовом сопоставлении. Но при этом темпы роста замедлились относительно уровня января-сентября текущего года, когда инвестиции в недвижимость увеличились на 8,1% в годовом сопоставлении.



За десять месяцев 2017 г. площадь проданных коммерческих помещений в Поднебесной выросла на 8,2% в годовом сопоставлении. А в январе-сентябре текущего года рост достигал 10,3%.

К концу октября площадь нереализованных коммерческих помещений в стране составила 602,58 млн кв. м. Это на 8,82 млн кв. м меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что по итогам января-августа 2017 г., инвестиции в сектор недвижимости Китая выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Темпы роста капиталовложений в китайскую недвижимость за восемь месяцев текущего года составили также 7,9%.

В январе-июле 2017 г. инвестиции в сфере недвижимости китайской экономики превысили 5,97 трлн юаней. Это на 7,9% больше, чем за январь-июль 2016 г.

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