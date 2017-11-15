Промышленность Китая увеличилась на 6,2%

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15.11.2017 10:00

Пекин, 15 ноября /ChinaPRO.ru/ – В октябре 2017 г. валовая прибыль в промышленности Китая выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным показателем октября 2016 г. Темпы роста держались ниже, чем в сентябре текущего года, когда китайская промышленность прибавила 6,6%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

По итогам января-октября 2017 г., комплексное промышленное производство Поднебесной выросло на 6,7% в годовом сопоставлении.



Напомним, что за январь-август 2017 г. общая прибыль государственных предприятий Китая превысила 1,91 трлн юаней ($290 млрд). Это на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г. За восемь месяцев текущего года прибыль центральных госпредприятий Поднебесной составила более 1,24 трлн юаней. Она увеличилась на 16,1% в годовом сопоставлении. В то же время прибыль местных госпредприятий достигла 666,99 млрд юаней с приростом на 33,8%.



По итогам января-августа 2017 г., общие доходы госпредприятий страны составили свыше 33,07 трлн юаней. Это на 15,5% больше, чем годом ранее. Так, доходы центральных госпредприятий достигли 19,81 трлн юаней с приростом на 14,2%, а местных госпредприятий – 13,26 трлн юаней с увеличением на 17,5%.