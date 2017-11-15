Выросли частные инвестиции в основные фонды КНР

Новости дня

15.11.2017 12:00

Пекин, 15 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., объем частных инвестиций в основные фонды Китая достиг 31,37 трлн юаней ($4,73 трлн). Это на 5,8% больше, чем за январь-октябрь 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Темпы роста данного показателя замедлились на 0,2% относительно уровня января-сентября текущего года.



К концу октября на частный капитал пришлось 60,6% всех инвестиций в основные фонды Поднебесной. И это на 0,1% выше, чем за девять месяцев 2017 г. показателя за первые три квартала года.



Ранее сообщалось, что итогам января-октября 2017 г., инвестиции в основные фонды Китая достигли 51,78 трлн юаней ($7,8 трлн). Это на 7,3% больше, чем за январь-октябрь 2016 г. Темпы роста замедлились на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем января-сентября текущего года.



За десять месяцев 2017 г. улучшилась структура инвестиций: в частности, капиталовложения в инфраструктуру выросли на 19,6%, а в высокотехнологичное производство – на 16,8%. В то же время в отраслях с высоким энергопотреблением инвестиции сократились на 2,2% в годовом сопоставлении.