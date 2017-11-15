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Китайская Geely покупает американскую Terrafugia
Новости дня

Китайская Geely покупает американскую Terrafugia

15.11.2017 15:00

Пекин, 15 ноября /ChinaPRO.ru/ – Китайская автомобилестроительная компания Geely покупает весь бизнес и активы американского стартапа Terrafugia, специализирующегося на разработке летающих автомобилей. Об этом заявили представители китайском компании, не уточнив финансовый объем сделки.



Компания Terrafugia основана в 2006 г. Создатели стартапа надеялись вывести первый летающий автомобиль на рынок в 2019 г. Разрешение на покупку компании уже дали соответствующие ведомства США.

Geely нацелена на то, чтобы воплотить летающие автомобили в реальность. Как ожидается, после завершения сделки штаб-квартира Terrafugia останется в США.

Напомним, что по итогам 2015 г., объем прямых инвестиций Китая в экономику США превысил $8,03 млрд. На этот показатель приходится 5,5% от общего объема прямых китайских капиталовложений за рубежом. В частности, в 2015 г. инвестиции Поднебесной в сферу американской обрабатывающей промышленности составили $4 млрд. Это на 122,2% больше, чем годом ранее. В сферу лизинга и коммерческих услуг вложено $2,24 млрд, в научные исследования и технические услуги – $1,23 млрд.

За 2015 г. китайские предприятия заключили с американскими компаниями 97 сделок слияния и поглощения. Их общий финансовый объем составил $13,05 млрд. При этом сделки на $11,19 млрд были выполнены в виде реинвестирования китайскими предприятиями, созданными за рубежом.

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