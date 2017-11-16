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Объем розничной торговли в Поднебесной достиг $4,48 трлн
Новости дня

Объем розничной торговли в Поднебесной достиг $4,48 трлн

16.11.2017 04:00

Пекин, 16 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., объем розничных продаж в Китае составил 29,74 трлн юаней ($4,48 трлн). Это на 10,3% больше, чем за январь-октябрь 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Одной из причин стабильного роста китайской торговли стало увеличение онлайн-продаж – за десять месяцев текущего года они подскочили на 34% в годовом сопоставлении. В частности, розничная торговля в сельских районах Поднебесной увеличился на 12%, а в городах – на 10%.

Ранее сообщалось, что за январь-август 2017 г. объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае достиг 23,2 трлн юаней ($3,5 трлн). Это на 10,4% больше, чем за январь-август 2016 г. Только за август текущего года объем розничной торговли потребительскими товарами в Поднебесной вырос на 10,1% в годовом сопоставлении. Темпы роста данного показателя замедлились на 0,3% относительно уровня июля текущего года.

Так, онлайн-продажи в стране за восемь месяцев 2017 г. выросли на 34,3%. Объем онлайн-продаж физических товаров увеличился на 29,2%. На их долю пришлось 13,8% от общего объема розничных продаж в КНР.

За август текущего года в сельской местности страны объем розничных продаж вырос на 11,5%, а в городах – на 9,9%.

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