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В КНР запустят производство крупнейших ЖК-дисплеев
Новости дня

В КНР запустят производство крупнейших ЖК-дисплеев

16.11.2017 08:00

Пекин, 16 ноября /ChinaPRO.ru/ – Китайский производитель полупроводников BOE в декабре 2017 г. начнет выпускать жидкокристаллические дисплеи, и они будут самыми крупными в мире (3370 мм на 2940 мм). Инвестиции в проект составили 40 млрд юаней ($6 млрд).



Создание производственной линии TFT-LCD (жидкокристаллический дисплей с активной матрицей) в городе Хэфэй, административном центре восточно-китайской провинции Аньхой, началось в конце 2015 г. Проектная мощность линии составляет 90 000 единиц продукции в месяц.

Ранее сообщалось, что китайский производитель полупроводников BOE запустил первую в КНР линию по выпуску гибких дисплеев на органических светодиодах (OLED-дисплей). Китай стал вторым после Республики Корея государством, в котором открыто серийное производство гибких дисплеев.

Производство дисплеев с применением технологии AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) шестого поколения осуществляется на заводе в Чэнду, административном центре юго-западной китайской провинции Сычуань.

Первая партия китайских OLED-дисплеев, толщина которых достигает всего лишь 0,03 мм, уже поставлена Huawei, Vivо, Xiaomi, ZTE и другим компаниям Поднебесной, которым раньше приходилось закупать аналогичную продукцию у Samsung.

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