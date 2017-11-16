В Китае создано больше предприятий с зарубежным капиталом

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16.11.2017 10:00

Пекин, 16 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., в Китае создано 26174 новых предприятия с зарубежным капиталом. Это на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Инвестиции на эти цели составили 678,7 млрд юаней с приростом на 1,9% в годовом сопоставлении, сообщило Министерство коммерции КНР.

Только за октябрь текущего года в Поднебесной создано 2633 новых предприятия с зарубежным капиталом. Данный показатель увеличился на 104,4%. Капиталовложения в эти проекты достиглм 60,12 млрд юаней. Они выросли на 5%.



Как сообщалось, по итогам сентября 2017 г., объем прямых зарубежных инвестиций в Китай составил 70,63 млрд юаней ($10,7 млрд). Это на 17,3% больше, чем за сентябрь 2016 г. В августе текущего года прирост составлял 9,1%.



За январь-сентябрь 2017 г. приток прямых иностранных капиталовложений в экономику Поднебесной увеличился на 1,6% в годовом сопоставлении. Примечательно, что за январь-август 2017 г. аналогичный показатель снизился на 0,2%.



По итогам января-сентября 2017 г., прямые китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили $78 млрд. Это на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. Китайские инвесторы вложили средства в 5159 предприятий на территории 154 стран и регионов мира.