Xiaomi стала крупнейшим продавцом мобильных телефонов в Индии

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16.11.2017 12:00

Пекин, 16 ноября /ChinaPRO.ru/ – За июль-сентябрь 2017 г. китайское инновационное научно-технологичное предприятие Xiaomi продало в Индии 9,2 млн единиц своей продукции. На китайскую компанию пришлось 23,5% индийского рынка. Таким образом, Xiaomi стала крупнейшим брендом мобильных телефонов в Индии, сообщила Международная корпорация данных (IDC).

Так, смартфон Redmi Note 4 от компании Xiaomi занял первое место с общим объемом продаж в Индии в 4 млн штук, а Redmi 4 и Redmi 4A вошли в пятерку самых продаваемых смартфонов за данный период.



Xiaomi вышла на рынок Индии в 2014 г. Уже в 2016 году торговый оборот компании достиг $1 млрд.



Ранее сообщалось, что за январь-август 2017 г. в Китае выпущены 1,26 млрд мобильных телефонов, включая 937 млн смартфонов. А по итогам января-июня текущего года, в стране выпущены 930 млн мобильных телефонов. Это на 6,4% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Из указанного объема 693,67 млн мобильных устройств (74,1%) являются смартфонами. Данный показатель вырос на 6,1% в годовом сопоставлении.



По итогам первых шести месяцев 2017 г., валовая прибыль предприятий отрасли электроники и информационных технологий Китая выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Темпы роста держались на 7% выше среднего уровня в промышленном секторе китайской экономики.