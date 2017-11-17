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Китайские инвестиции за рубежом упали на 40,9%
Новости дня

Китайские инвестиции за рубежом упали на 40,9%

17.11.2017 06:00

Пекин, 17 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-октября 2017 г., прямые китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили $86,3 млрд. Это на 40,9% меньше, чем за январь-октябрь 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



За десять месяцев текущего года китайские инвесторы вложили капитал в 5410 предприятий на территории 160 стран и регионов мира. Средства направлены в сферу лизинговых и коммерческих услуг, обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю, а также секторы, связанные с информационными технологиями.

Китайские власти поощряют компании, инвестирующие в страны Шелкового Пути. Так, за январь-октябрь 2017 г. китайские компании вложили $11,2 млрд в 53 страны экономического пояса Шелкового Пути. Это на 4,7% больше, чем годом ранее. На данный показатель приходится 13% от общего объема китайских инвестиций за рубеж с начала текущего года.

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2017 г., в Китае создано 26174 новых предприятия с зарубежным капиталом. Это на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Инвестиции на эти цели составили 678,7 млрд юаней с приростом на 1,9% в годовом сопоставлении.

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