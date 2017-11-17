Сократилась площадь проданного в Пекине жилья

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17.11.2017 08:00

Пекин, 17 ноября /ChinaPRO.ru/ – За январь-октябрь 2017 г. объем продажи коммерческого жилья в китайской столице превысил 6,03 млн кв. м. Это на 51,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Пекинское статистическое управление.

В частности, площадь проданных в Пекине квартир составила 4,02 млн кв. м. Это на 44,4% меньше, чем годом ранее.



За первые десять месяцев площадь строящейся коммерческой недвижимости в мегаполисе составила 118,39 млн кв. м. Она сократилась на 6,9% в годовом сопоставлении. Площадь коммерческого жилья, строительство которого началось с января по октябрь 2017 г., составила 17,696 млн кв. м с падением на 26,3%.



Ранее сообщалось, что за январь-август 2017 г. объем продажи коммерческого жилья в китайской столице превысил 5,26 млн кв. м. Это на 44,8% меньше, чем за январь-август 2016 г. В частности, за восемь месяцев текущего года площадь проданных квартир составила 3,446 млн кв. м. Она сократилась на 39% в годовом сопоставлении.



По итогам января-августа 2017 г., площадь строящейся коммерческой недвижимости в Пекине составила 113,376 млн кв. м. Это на 5,4% меньше, чем годом ранее. Площадь коммерческого жилья, строительство которого началось в отчетный период, составила 12,467 млн кв. м с сокращением на 26,3%.



С начала года площадь построенного коммерческого жилья достигла 5,997 млн кв. м, снизившись на 37,2%.