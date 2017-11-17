Китай сократил вложения в долг США

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17.11.2017 10:00

Пекин, 17 ноября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. Китай сократил вложения в американские долговые облигации на $19,7 млрд. Это произошло впервые за последние восемь месяцев, сообщило Министерство финансов США.

За девятый месяц текущего года КНР снизила объем гособлигаций США до $1,1808 трлн, но все равно осталась крупнейшим кредитором Америки.



В том же месяце Япония сократила вложения в госдолг США на $5,7 млрд – до $1,0960 трлн.



К концу сентября 2017 г. основные кредиторы США владели казначейскими бумагами на $6,3235 трлн. Месяцем ранее аналогичный показатель достигал $6,2698 трлн. При этом Китаю и Японии принадлежит более одной трети всех бумаг, которыми владеют зарубежные кредиторы.



Ранее сообщалось, что в мае 2017 г. Китай увеличил объем закупок облигаций американского госзайма на $10 млрд. Общий объем купленных КНР долговых бумаг США превысил $1,10 трлн. Поднебесная четыре месяца подряд наращивает закупки американских облигаций госзайма, сообщало Министерство финансов США.



К концу мая 2017 г. у главных иностранных кредиторов Соединенных Штатов Америки находились облигации американского госдолга в объеме около $6,12 трлн. Это больше, чем в конце апреля текущего года, когда аналогичный показатель составлял $6,07 трлн.