Volkswagen потратит $12 млрд на выпуск экомобилей в КНР

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17.11.2017 12:00

Пекин, 17 ноября /ChinaPRO.ru/ – Немецкий концерн Volkswagen намерен инвестировать в производство экомобилей в Китае $12 млрд до 2021 г. Как ожидается, будут разработаны 15 моделей, а после 2025 г. – еще 25 моделей.

Производством займется компания, созданная совместно китайской государственной компанией JAC Motors и концерном Volkswagen. Выпуск начнется в первой половине 2018 г., а к дилерам машины поступят во второй половине будущего года.



Сейчас Volkswagen продает в Поднебесной 10 моделей-гибридов и электрокаров, но все они импортируются в КНР.



Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2017 г. объем продаж автомобилей немецкого концерна Volkswagen в Китае достиг 2,9 млн единиц. Это на 1,4% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Данный показатель был достигнут в сотрудничестве с двумя совместными предприятиями – SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen. Только за сентябрь текущего года продажи Volkswagen в КНР достигли 406 500 автомобилей. Это на 6,3% больше, чем годом ранее.



В частности, продажи автомобилей марки Audi за девять месяцев текущего года достигли 418 700 единиц, а Porsche – 54 100 автомобилей.



В собственности Volkswagen 12 брендов, включая Audi, Lamborghini и Bentley. Автомобили этого концерна поставляются в 153 страны и региона мира. К 2016 г. у Volkswagen было 120 заводов.