Выставки

27.12.2016 05:14

18-я Специализированная выставка профессиональных средств, оборудования и инструментов для косметических салонов и парикмахерских

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, ДКП, Киевская 115



Дата проведения: 27 – 29 апреля 2017 года



Организатор:



Рекламно - Выставочная компания



Член ТПП России «Доминанта»





С 27 по 29 апреля 2017 года состоится 18-я специализированная выставка «Индустрия красоты 2016», ставшая одним из самых популярных проектов в индустрии красоты в Крыму.



С 2001 года выставка "Индустрии красоты" - стабильное ежегодное место встречи профессионалов индустрии красоты России, Украины и стран СНГ, коммуникационная площадка, трамплин для вывода на рынок новых компаний и брендов, платформа для поиска новых возможностей бизнеса, обмена опытом, демонстрации продуктов, услуг и технологий.



Что такое Красота? Нечто неуловимое, ускользающее ... Мы с легкостью выделяем в толпе красивого человека, но понятие Красоты неизбежно теряется при попытке заключить его в рамки точных определений или параметров. «Красота есть обещание счастья» - сказал Ф. Ницше, и специализированная выставка «Индустрия красоты 2017» исполняет это обещание.



Это мир прекрасного, воплощенной в реальную жизнь, и праздничный вихрь радости и счастья. На три дня Дом Культуры Профсоюзов города Симферополя превратится в центр красоты и здоровья, центр демонстрации последних инноваций в области косметологии, парикмахерского искусства, ногтевых технологий, центр обмена опытом специалистов и много другого, имеющего отношение к индустрии красоты. Здесь соберутся специализированные компании из многих регионов России, Украины и Крыма.



Выставка «Индустрия красоты 2017» содействует установлению новых деловых контактов, продвижению новейших технологий, товаров и услуг индустрии красоты, возможности выгодно реализовать свою продукцию. Кроме этого, специалисты индустрии красоты могут получить новые знания и умения на обучающих мастер-классах и семинарах, а также раскрыть свой творческий потенциал в соревновательных мероприятиях, которые проводятся в рамках выставки.



Выставка представит профессионалам новые направления: новинки косметики, новые технологии и оборудование в beauty-бизнесе, а посетителям и гостям - зрелищные, уникальные мастер-классы, семинары и презентации участников выставки по самым различным направлениям, и многое, многое другое. На одной площадке будет сосредоточено всё лучшее для создания неповторимого образа и безупречного стиля, всё, что предлагает индустрия красоты на сегодняшний день.



Хотите все увидеть своими глазами? Приходите 27-29 апреля 2017 г. в Дом Культуры Профсоюзов в городе Симферополе. Проникнитесь атмосферой праздника, прочувствуйте экспрессию и многогранность Красоты, приобщитесь к неиссякаемому источнику вдохновения!



Мы ждем ВАС!



С наилучшими пожеланиями, Компания «Доминанта».



О компании «Доминанта»: Организатором выставки является Член ТПП Российской Федерации, рекламно-выставочная компания Доминанта, которая с 2001 года развивает всевозможные выставочные направления и содействует экономическому развитию в Крымском регионе.



Организатор: Рекламно-Выставочная Компания «Доминанта» тел./факс: +7(3652) 54-14-04,

+7(978) 789 95 56, +7(978) 718 32 00

1@dominanta-expo.com,



dominanta-expo.com