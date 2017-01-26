21-я выставка индустрии красоты «Шарм» превратит Ростов в beauty-столицу Юга России

Выставки

26.01.2017 07:53

С 9 по 12 февраля 2017 Ростов-на-Дону снова станет beauty-столицей Юга России.

Более 300 мастер-классов и 1000 косметических брендов ждут посетителей на выставке индустрии красоты «Шарм» в ДонЭкспоцентре.

«Шарм» является крупнейшей в регионе и третьей в России по выставочной площади, числу экспонентов и посетителей площадкой для презентации новинок косметической продукции, современных технологий, профессионального оборудования и инструментов для салонов красоты.



Уже в 21-й раз выставка соберет официальных представителей мировых косметических брендов и лучших специалистов, чтобы рассказать посетителям о последних тенденциях индустрии красоты в таких направлениях, как: косметология и эстетическая медицина, парикмахерское дело, макияж, СПА-услуги, ногтевой сервис и др. Экспоненты предложат широкий выбор профессиональных средств по уходу за кожей, эксклюзивную декоративную косметику, технологии по стрижке и окрашиванию, современные методики коррекции бровей и многое другое.



Кроме того традиционно работа выставки будет сопровождаться множеством мастер-классов, дефиле и шоу-презентаций. Все четыре дня в режиме нон-стоп пройдут профессиональные консультации и демонстрации товаров и услуг на стендах компаний, в конгресс-залах выставочного центра и специализированной зоне мастер-классов. Для посетителей будут проходить авторские уроки стиля, имидж-консультации, мастер-классы по макияжу от известных визажистов, презентация коллекции стрижек и окрашивания 2017 года от ведущих стилистов.



Центральным событием выставки «Шарм» станет Полуфинал 23-го Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, который состоится 11 февраля. Здесь пройдут состязания на создание самых креативных причесок, самых необычных стрижек и авангардных укладок. Профессионалы высочайшего уровня продемонстрируют подиумный макияж, презентуют модные образы, и воплотят все свое воображение в арт-дизайне ногтей. За престижную награду будут бороться мужские и женские мастера, специалисты ногтевого сервиса, визажисты и художники боди-арта. Призеры полуфинала – 10-ка лучших мастеров юга России получат путевку в Финал Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, который состоится в Москве.

10 февраля на выставке «Шарм» пройдёт второй Некоммерческий региональный чемпионат Центра Подготовки и Развития Массажистов в Южном федеральном округе. Каждый желающий сможет принять участие и опробовать на себе различные техники массажа.



Впервые на выставке «Шарм» пройдет конкурс «#КосаДона2017», в рамках которого выберут обладательницу самой красивой косы на Дону. 9 февраля на сцене выставки прекрасные царевны продемонстрируют жюри и зрителям красоту своих длинных волос. Жюри замерит длину, оценит густоту и состояние волос и объявит победительниц. Участницам присудят титулы, вручат дипломы и призы. По завершении церемонии награждения состоится мастер-класс с участием победительниц по плетению креативных кос и лекция по уходу за волосами.



Выставка «Шарм» в 21-й раз готова подтвердить статус одного из самых популярных и авторитетных мероприятий в кругу профессионалов beauty-бизнеса Южного федерального округа и одного из самых ярких событий среди широкой общественности. «Шарм» - это идеальное пространство для общения и обмена опытом специалистов отрасли и повышения профессионального уровня сотрудников. А для посетителей – это уникальный шанс приобрести качественную косметику и средства для ухода ведущих мировых брендов, узнать все тренды и новинки сезона из первых уст и научиться создавать своими руками прически и макияж как у звезд.



Выставка «Шарм» пройдет с 9 по 12 февраля 2017 года в ДонЭкспоцентре, по адресу М.Нагибина, 30. тел. Для справок: 268-77-95. Подробная информация на сайте: www.sharmrostov.ru и в мобильном приложении «Шарм»



Вход платный:

250 руб. - стоимость входного билета

200 руб. - стоимость входного билета для пенсионеров и студентов (при предъявлении пенсионного удостоверения и студенческого билета.

200 руб. - цена для посетителей с электронными регистрациями с сайта vertolexpo.ru и www.sharmrostov.ru, а также данная цена действует на покупку билетов на отдельном сайте выставки www.sharmrostov.ru

250 руб. - стоимость входного билета на Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру + выставка «Шарм» (суббота) при покупке в кассе на стойке регистрации в БЦ «Аметист» и на стойке регистрации выставки.



Время работы выставки:

9-11 февраля - с 10 до 18.00

12 февраля - с 10 до 16.00



Чемпионат проходит 11 февраля с 10 до 18.00 (регистрация участников - с 8.00)



Для участниц конкурса #КосаДона2017 вход на выставку в день проведения церемонии награждения бесплатный.



Для аккредитованных СМИ вход на выставку бесплатный.



По всем вопросам можно обращаться (863) 268-77-95