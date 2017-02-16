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Международная выставка «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ»
Выставки

Международная выставка «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ»

16.02.2017 04:55

С 23 по 26 марта 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо»



Время проведения: 23–26 марта 2017 г.

Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3, зал №14

Общая площадь: 8000 м2

Организатор: ЗАО ИД «Красивые дома пресс», www.weg.ru

Генеральный информационный спонсор: журнал «Деревянные дома», ИД «Красивые дома пресс»

Генеральный интернет-партнер: информационные порталы houses.ru, forumhouse.ru

С 23 по 26 марта 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Международная выставка «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ», предлагающая полный спектр передовых архитектурных и технологических решений для традиционно популярного в России сектора строительства частных жилых домов из дерева. Это один из самых успешных проектов в сфере деревянного домостроения, собирающий вместе ведущие российские и мировые компании – лидеров в своих областях: производителей, поставщиков и строителей, архитекторов и дизайнеров.

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ» ‒ комплексный подход ко всем этапам создания надежного и долговечного деревянного дома: выбору проекта, строительству, установке инженерного оборудования, отделке и обустройству интерьера.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

- проектирование и строительство деревянных домов;

- строительные и отделочные материалы;

- инженерные системы и оборудование для деревянного дома;

- средства защиты, отделки и ухода за древесиной;

- окна, двери, лестницы;

- малые архитектурные формы из дерева;

- дерево в интерьере.

Уникальная деловая программа для специалистов предусматривает проведение в рамках выставки первого Международного экономического форума по деревянному домостроению.

Форум призван стать ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед российской индустрией деревянного домостроения.

Программа Форума нацелена на решение таких актуальных задач, как консолидация предприятий данной отрасли, координация предпринимательской деятельности, представление и защита общих интересов на государственном уровне, разработка международных стандартов в сфере строительства домов из дерева. Отдельно планируется обсуждение вопросов введения квот на использование продукции деревянного домостроения, а также применения механизма льготного ипотечного кредитования на покупку и строительство деревянных домов.

Также в рамках выставки пройдет Международный открытый архитектурный конкурс «Красивые деревянные дома», в котором могут принять участие мастерские, бюро, архитекторы, дизайнеры и студенты профильных вузов

Конкурс призван определить лучшие проекты деревянных малоэтажных жилых домов, выявить новейшие тенденции в сфере их проектирования и строительства и содействовать практическому использованию российскими архитекторами последних мировых достижений в области малоэтажного деревянного домостроения. Срок приема конкурсных работ –
14 февраля 2017 года.

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