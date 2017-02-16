Выставки

16.02.2017 04:55

С 23 по 26 марта 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо»

Время проведения: 23–26 марта 2017 г.



Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3, зал №14



Общая площадь: 8000 м2



Организатор: ЗАО ИД «Красивые дома пресс», www.weg.ru



Генеральный информационный спонсор: журнал «Деревянные дома», ИД «Красивые дома пресс»



Генеральный интернет-партнер: информационные порталы houses.ru, forumhouse.ru



С 23 по 26 марта 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Международная выставка «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ», предлагающая полный спектр передовых архитектурных и технологических решений для традиционно популярного в России сектора строительства частных жилых домов из дерева. Это один из самых успешных проектов в сфере деревянного домостроения, собирающий вместе ведущие российские и мировые компании – лидеров в своих областях: производителей, поставщиков и строителей, архитекторов и дизайнеров.



КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ» ‒ комплексный подход ко всем этапам создания надежного и долговечного деревянного дома: выбору проекта, строительству, установке инженерного оборудования, отделке и обустройству интерьера.



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:



- проектирование и строительство деревянных домов;



- строительные и отделочные материалы;



- инженерные системы и оборудование для деревянного дома;



- средства защиты, отделки и ухода за древесиной;



- окна, двери, лестницы;



- малые архитектурные формы из дерева;



- дерево в интерьере.



Уникальная деловая программа для специалистов предусматривает проведение в рамках выставки первого Международного экономического форума по деревянному домостроению.



Форум призван стать ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед российской индустрией деревянного домостроения.



Программа Форума нацелена на решение таких актуальных задач, как консолидация предприятий данной отрасли, координация предпринимательской деятельности, представление и защита общих интересов на государственном уровне, разработка международных стандартов в сфере строительства домов из дерева. Отдельно планируется обсуждение вопросов введения квот на использование продукции деревянного домостроения, а также применения механизма льготного ипотечного кредитования на покупку и строительство деревянных домов.



Также в рамках выставки пройдет Международный открытый архитектурный конкурс «Красивые деревянные дома», в котором могут принять участие мастерские, бюро, архитекторы, дизайнеры и студенты профильных вузов



Конкурс призван определить лучшие проекты деревянных малоэтажных жилых домов, выявить новейшие тенденции в сфере их проектирования и строительства и содействовать практическому использованию российскими архитекторами последних мировых достижений в области малоэтажного деревянного домостроения. Срок приема конкурсных работ –

14 февраля 2017 года.